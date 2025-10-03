تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد العيسوي بعد خروجه من المستشفى

كشف المطرب أحمد العيسوي، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية، عن تطورات حالته الصحية بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أصيب بجلطة في المخ نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نصر.

في هذا السياق، أكد العيسوي، عقب خروجه من المستشفى أنه يتواجد حاليًا في منزله لاستكمال العلاج، مشددًا على أهمية البعد عن العصبية الشديدة حفاظًا على الصحة، وقال: "الحمد لله والشكر لله على كل حال".

من ناحية أخرى، كانت زوجته قد أوضحت في بيان سابق أن الأزمة جاءت نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، ما تسبب في تنميل بالجانب الأيسر من جسده، لافتةً إلى أن العناية الطبية ساعدت على تجاوزه مرحلة الخطر.

من جانبه، وجّه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة دعم لزميله العيسوي، داعيًا له بالشفاء العاجل، ونشر صورة جمعتهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبعودة أحمد العيسوي إلى منزله، يواصل رحلة التعافي وسط دعوات محبيه وزملائه في الوسط الفني، ليعود لمتابعة نشاطه داخل نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.