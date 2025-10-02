نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 6 مواجهات من مباريات، اليوم الخميس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

الداخلية ضد بترول أسيوط - 2ـ0

مالية كفر الزيات ضد المنصوـرة - 0ـ2

ديروط ضد لافيينا - 1ـ1

بروكسي ضد الترسانة - 1ـ1

أسوان ضد راية - 0ـ0

القناة ضد طنطا - 1ـ1

مسار ضد أبوقير للأسمدة - 6:00 مساءً

السكة الحديد ضد الانتاج الحربي - 6:00 مساءً

فيما يسدل الستار على الجولة غدا الجمعة بمواجهة الاتصالات ضد بلدية المحلة.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن أسماء حكام مباريات يومي الخميس والجمعة في الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تشهد 9 مواجهات بواقع 8 اليوم الخميس ومباراة واحدة غدا الجمعة.

وقد جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الخميس 2 أكتوبر 2025

- مالية كفر الزيات × المنصورة (3.30 – ملعب مالية كفر الزيات): محمد ناصر عباس (حكمًا للساحة) ’ محمد عبد الغني ومحمد رفعت (مساعدين) ’ أحمد فتحي (حكمًا رابعًا) ’ مصطفى أبو قمر (مقيمًا للحكام) وياسر خضر (مراقبًا).

- ديروط × لافيينا (3.30 – ملعب بني سويف): هيثم الشريف (حكمًا للساحة) ’ هشام ربيع ووجيه الصيرفي (مساعدين) ’ محمد المنياوي(حكمًا رابعًا) ’ صلاح عبد العظيم (مقيمًا للحكام) وشوقي الجبالي (مراقبًا).

- بروكسي × الترسانة (3.30 – ملعب بروكسي): أحمد عبد السميع (حكمًا للساحة) ’ أحمد فرج ومحمد حمدي غزالي(مساعدين) ’ السيد عبيد (حكمًا رابعًا) ’ عطا الله مبروك (مقيمًا للحكام) وجمال أبو الغار (مراقبًا).

- أسوان × راية (3.30 – ملعب أسوان): محمود حسين (حكمًا للساحة) ’ محمد مجدي الشيخ ومحمد حنفي (مساعدين) ’ البدري فؤاد (حكمًا رابعًا) ’ محمد علي (مقيمًا للحكام) وإبراهيم الضوي (مراقبًا).

- القناة × طنطا (3.30 – ملعب القناة القديم): مصطفى مدحت (حكمًا للساحة) ’ أسامة هشام وتوفيق محمد (مساعدين) ’ محمد الجرايحي (حكمًا رابعًا) ’ مجدي سليمان (مقيمًا للحكام) ومحمد نوارة (مراقبًا).

- الداخلية × بترول أسيوط (3.30 – ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): وليد ناجي (حكمًا للساحة) ’ محمد القراقصي وطه عبد العال(مساعدين) ’ أحمد ربيع (حكمًا رابعًا) ’ أسامة السيد (مقيمًا للحكام) ’ وصابر الشوادفي (مراقبًا).

- مسار × أبو قير للأسمدة (6.00 – ملعب رايت تو دريم): عمرو عابدين (حكمًا للساحة) ’ محمد صلاح علي ومحمود صبري (مساعدين) ’ محمد عبد الظاهر (حكمًا رابعًا) ’ منير حسن (مقيمًا للحكام) ومحمد عقرب(مراقبًا).

- السكة الحديد × الإنتاج الحربي (6.00 – ملعب بتروسبورت): محمد طه (حكمًا للساحة) ’ يوسف داهش ومحمد رمزي (مساعدين) ’ محمود أبو السعود (حكمًا رابعًا) ’ عادل عبد الفتاح (مقيمًا للحكام) وهاني العنتبلي (مراقبًا).

مبارايات الجمعة 3 أكتوبر 2025

- المصرية للاتصالات × بلدية المحلة (3.30 – ملعب الاتصالات بالمعادي): محمد ممدوح (حكمًا للساحة) ’ كيرلس نزيه وهشام صبري (مساعدين) ’ طارق مصيلحي (حكمًا رابعًا) ’ أحمد حلمي (مقيمًا للحكام) وأحمد العزاوي(مراقبًا).

