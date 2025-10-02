بعد إعلان رحيله، المنصورة يعلن استمرار ياسر عبد الواحد مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي المنصورة في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك استمرار، ياسر عبد الواحد في منصب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي بعد إعلان رحيله عن تدريب الفريق بعد الفوز علي مالية كفر الزيات في دوري المحترفين.

وكان ياسر عبد الواحد مدرب المنصورة خرج عقب مباراة فريقه أمام مالية كفر الزيات في دوري المحترفين، وأعلن رحيله عن تدريب الفريق بالرغم من الفوز باللقاء، متمنيا لهم التوفيق والصعود للدوري الممتاز.

بيان المنصورة بشأن رحيل ياسر عبد الواحد

وأكد محمد فاضل، عضو مجلس إدارة نادي المنصورة والمشرف على الكرة بالفريق الأول، أن كل ما تردد مؤخرًا عبر بعض المواقع والصفحات الرياضية حول تصريحات منسوبة للمدير الفني ياسر عبد الواحد بعد مباراة مالية كفر الزيات، هو عار تمامًا من الصحة.

وكان فريق المنصورة قد حقق فوزًا مهمًا خارج الديار على مالية كفر الزيات بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده من النقاط ويواصل زحفه نحو قمة جدول دوري المحترفين، وقد استغلت بعض الصفحات هذا الفوز لنشر أخبار غير دقيقة، تزعم أن المدير الفني أدلى بتصريحات تتعلق بمستقبله مع الفريق.

وشدد فاضل على أن المدير الفني ياسر عبد الواحد مستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأول حتى تحقيق الحلم المنتظر بالصعود إلى الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تثق في قدراته وخبراته، وتؤمن بأنه الرجل المناسب لقيادة أبناء الدقهلية نحو العودة لمكانتهم الطبيعية بين الكبار.

كما وجه فاضل رسالة قوية إلى المواقع والصفحات الرياضية، مطالبًا إياها بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تهدد استقرار الفرق الرياضية وتؤثر على معنويات اللاعبين والجهاز الفني.

واختتم عضو مجلس الإدارة تصريحاته بالتأكيد على أن المنصورة يسير بخطى ثابتة نحو هدفه، بدعم جماهيره العريضة ووقفة مجلس الإدارة خلف الفريق والجهاز الفني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تشويش، بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل الوصول إلى غاية جماهير المنصورة في العودة للدوري الممتاز.

