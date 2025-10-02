روتين بسيط للأم قبل النوم يساعدها تبدأ إجازتها بطاقة إيجابية

الإجازة الأسبوعية بالنسبة للأم قد تكون بمثابة طوق نجاة بعد أيام طويلة من الإرهاق، الواجبات المنزلية، العمل، والدور العاطفي والاجتماعي الذي لا يتوقف.

ومع ذلك، كثير من الأمهات يدخلن إلى إجازتهن وهنّ مثقلات بالهموم أو التعب الجسدي والذهني، فيتحول اليوم المفترض أن يكون مخصصًا للراحة إلى يوم مزدحم بالمهام غير المخطط لها.



روتين للأمهات ليلة الإجازة الأسبوعية

ولكي تبدأ الأم إجازتها بطاقة إيجابية، يمكنها اعتماد روتين بسيط قبل النوم في الليلة السابقة، يساعدها على تصفية ذهنها، وتهيئة جسدها وعقلها لاستقبال اليوم الجديد بروح أفضل.



تنظيم روتين للأسرة



1- كتابة قائمة بالمهام المرنة للإجازة

أول خطوة في الروتين هي أن تكتب الأم المهام التي تود إنجازها خلال يوم الإجازة، لكن بشرط أن تكون مهام مرنة وليست إلزامية.

على سبيل المثال: "الخروج مع الأسرة"، "قراءة فصل من كتاب"، أو "تحضير وجبة خفيفة محببة".

هذه القائمة ليست للتقييد، بل لتخفيف التوتر المرتبط بالشعور بأن هناك الكثير مما يجب إنجازه.

كتابتها قبل النوم تساعد العقل على الاسترخاء بدلًا من التفكير المتواصل في الغد.



2- ترتيب خفيف للمكان

البيئة المحيطة تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية. قبل النوم، يمكن للأم أن تقوم بترتيب سريع لغرفة النوم أو الصالة الرئيسية، مثل جمع الأغراض المبعثرة أو فرش الأريكة.

هذا الترتيب البسيط لا يستغرق أكثر من عشر دقائق، لكنه يجعلها تستيقظ في الصباح لتجد بيتها منظمًا، مما ينعكس على طاقتها الإيجابية منذ اللحظة الأولى ليوم الإجازة.

3- عناية بسيطة بالنفس

من أساسيات شحن الطاقة أن تمنح الأم نفسها لحظة اهتمام.

يمكن أن يكون ذلك عبر روتين عناية بالبشرة باستخدام غسول لطيف ثم كريم مرطب، أو عمل قناع طبيعي سريع مثل العسل والزبادي.

أيضًا حمام دافئ قبل النوم يساعد على استرخاء العضلات والتخلص من التوتر.

هذه الدقائق القليلة تجعلها تشعر بأنها لم تهمل ذاتها وسط انشغالها بالآخرين.

4- تمارين استرخاء أو تنفس عميق

عشر دقائق من تمارين التنفس العميق أو التمدد (Stretching) قد تغير حالتها الذهنية تمامًا.

هذه التمارين تقلل من مستويات هرمونات التوتر وتساعد الجسم على إفراز هرمونات السعادة.

يمكن للأم ببساطة أن تجلس على السرير، تغمض عينيها، وتتنفس ببطء مع العد حتى خمسة ثم تزفر بهدوء، فتشعر بالراحة والاسترخاء.

الاسترخاء والراحة

5- كوب دافئ قبل النوم

مشروب عشبي مثل البابونج أو اليانسون أو الحليب الدافئ يساعد الجسم على النوم بسرعة ويُشعر الأم بالدفء والهدوء.

هذا المشروب يمكن أن يصبح جزءًا أساسيًا من الروتين الليلي، حيث يربط العقل بينه وبين وقت الراحة والاستعداد لنوم هادئ.

6- إبعاد الهاتف والتكنولوجيا

من أكبر العوائق أمام نوم هادئ هو الانشغال بالهاتف قبل النوم، سواء بمواقع التواصل أو متابعة الأخبار.

يُفضل أن تضع الأم هاتفها جانبًا قبل نصف ساعة على الأقل من النوم، وتستبدل هذه العادة بقراءة كتاب قصير أو الاستماع لموسيقى هادئة.

هذا الفصل عن التكنولوجيا يمنح العقل فرصة للهدوء بعيدًا عن الضوضاء الرقمية.

7- الامتنان وتدوين اللحظات الصغيرة

قبل إغلاق عينيها، يمكن للأم أن تكتب في دفتر صغير ثلاث أشياء تشعر بالامتنان لها خلال اليوم. قد تكون بسيطة مثل ضحكة طفلها، أو مكالمة من صديقة، أو حتى قدرتها على إنجاز مهمة صعبة.

هذه العادة تزرع في داخلها شعورًا إيجابيًا وتجعلها تدخل في النوم بمزاج هادئ ممتن بدلًا من القلق أو التفكير المفرط.

8- نوم مبكر ومنتظم

النوم المبكر جزء أساسي من شحن الطاقة.

إذا التزمت الأم بوقت نوم ثابت لا يتأخر كثيرًا، فإنها تمنح جسدها فرصة للاستراحة الكافية.

النوم العميق يساعد على تحسين التركيز والمزاج، مما يجعلها تبدأ يوم الإجازة بنشاط بدلًا من الخمول.

روتين قبل النوم

فوائد هذا الروتين للأم في يوم الإجازة

الاستيقاظ بطاقة إيجابية: لأنها رتبت أفكارها وبيئتها من الليلة السابقة.

شعور بالإنجاز الذاتي: الاهتمام بالنفس يزرع بداخلها تقديرًا لذاتها وسط ضغوط الحياة.

راحة نفسية وجسدية: التمارين والمشروبات الدافئة تسهم في تهدئة الأعصاب والنوم العميق.

تقليل التوتر: بكتابة المهام والتعبير عن الامتنان، تقل الأفكار المقلقة قبل النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.