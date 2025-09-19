10 نصائح عملية لتنظيم نوم الطلاب بعد انتهاء الإجازة

مع عودة المدارس، يواجه الأهالي تحديًا كبيرًا لإعادة ضبط إيقاع نوم أبنائهم بعد اجازة طويلة. النوم الجيد لا يقتصر على الكبار، بل هو أساسي لصحة الأطفال وتركيزهم الدراسي.

نستعرض في التقرير التالي عشر نصائح عملية لمساعدة الأطفال على تنظيم جدول نومهم والنوم بهدوء ليلًا

1. تحديد موعد نوم شخصي

وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى ما بين 9 إلى 11 ساعة نوم يوميًا. لكن احتياجات النوم تختلف من طفل لآخر.

فبعضهم يستيقظون مبكرًا بشكل طبيعي، بينما يفضل آخرون السهر. يُنصح بأن يشارك الأهل أبناءهم في تحديد موعد نوم مسؤول يضمن حصولهم على قسط كافٍ من الراحة والاستيقاظ في الوقت المحدد.

2. تحديد موعد ثابت للاستيقاظ

بالتوازي مع موعد النوم، يجب تحديد موعد ثابت للاستيقاظ. فيجب بدء روتين الاستيقاظ من سن ما قبل المدرسة لتجنب التوتر المستقبلي. وتجنب السماح للأطفال بالنوم لوقت متأخر في عطلات نهاية الأسبوع، لأن ذلك قد يربك ساعتهم البيولوجية ويصعّب عليهم النوم في الليالي التالية.

يفضل أن يكون موعد النوم والاستيقاظ متقاربًا يوميًا بفرق لا يزيد عن ساعة.

3. اتباع روتين ثابت لوقت النوم

الروتين ضروري للأطفال، يمكن أن يشمل الروتين وقتًا خفيفًا للعب، ثم الاستحمام، وتنظيف الأسنان، وقراءة قصة ما قبل النوم.

يساعد الروتين المريح على تهيئة الجسم والعقل للنوم، ويصبح إشارة تلقائية للجسم لبدء الاستعداد للراحة.

4. إبعاد الشاشات قبل ساعتين من النوم

أظهرت دراسات أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات التلفزيون، الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر يعيق إنتاج هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم دورات النوم. ووفقًا للدراسات، فإن استخدام الشاشات قبل النوم مباشرة قد يؤخر نوم الطفل من 30 إلى 60 دقيقة. لذا، يُنصح بجعل غرف النوم خالية من الشاشات، واستبدالها بالقراءة لمساعدة الدماغ على الاسترخاء.

5. تقليل التوتر قبل النوم

هرمون "الكورتيزول"، المعروف بهرمون التوتر، يمكن أن يعيق نوم الأطفال.

للحفاظ على مستوياته منخفضة، يجب أن تكون الأنشطة المسائية هادئة.

6. تهيئة بيئة مناسبة للنوم

البيئة تلعب دورًا حاسمًا في جودة النوم. الأغطية المريحة، والستائر المعتمة، والهدوء النسبي تساعد الطفل على التمييز بين الليل والنهار.

تهيئة بيئة مناسبة للنوم أمر مهم لأنها تقلل من المشتتات، وعندما يكون الطفل هادئًا، يمكنه أن ينام بسرعة أكبر.

7. الحفاظ على برودة الغرفة

درجة الحرارة تؤثر على دورة النوم. هرمون الميلاتونين يساعد في تنظيم انخفاض درجة حرارة الجسم الداخلية اللازمة للنوم. لتنظيم درجة الحرارة الخارجية، يُنصح بارتداء ملابس قطنية خفيفة للأطفال والحفاظ على درجة حرارة الغرفة بين 18 و21 درجة مئوية.

8. التعامل مع المخاوف

بدلًا من الاستخفاف بمخاوف الطفل من الوحوش أو الأشباح، يجب التعامل معها بجدية. يمكن استخدام لعبة خاصة لتكون "حارسًا" ليليًا، أو رش "بخاخ الوحوش" في الغرفة. ينصح اطباء الصحة النفسية بمعالجة هذه المخاوف خلال النهار لتجنب استخدامها كذريعة لتأجيل النوم.

9. التركيز على الاسترخاء بدلًا من النوم

يواجه الأطفال صعوبة في إيقاف تفكيرهم. بدلًا من الإصرار على "حان وقت النوم الآن"، ركز على تقنيات الاسترخاء. علِّم طفلك تمرين التنفس العميق: "استنشق الهواء من الأنف لأربع ثوانٍ، احبسه لخمس ثوانٍ، ثم ازفره من الفم لست ثوانٍ".

10. الانتباه لاضطرابات النوم

في بعض الحالات، قد لا تجدي كل هذه النصائح نفعًا. إذا كان الطفل يعاني من صعوبة مزمنة في النوم، أو كوابيس متكررة، أو الشخير، أو التنفس من الفم، فقد يكون مصابًا باضطراب نوم.

