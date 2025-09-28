روتين الجمال بعد المدرسة، نصائح لبشرة صحية للمراهقات

خطوات العناية بالبشرة للمراهقات، البشرة في مرحلة المراهقة تمر بتغيرات ملحوظة نتيجة الهرمونات والتغيرات الجسدية، ما يجعلها أكثر عرضة لظهور حب الشباب، البثور، الرؤوس السوداء، والجفاف أحيانًا.

ومع ساعات المدرسة الطويلة، والتعرض للشمس والأتربة والتعرق، تصبح العناية بالبشرة ضرورة يومية وليست رفاهية، ومن المهم أن تبدأ الفتيات في هذا العمر بالاعتماد على روتين بسيط وفعّال يعتمد على المواد الطبيعية، حتى يحمين بشرتهن من الأضرار المستقبلية دون استخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية قد تكون قاسية.

توضح خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة في سن المراهقة ليست مجرد خطوات تجميلية، بل هي جزء أساسي من بناء الثقة بالنفس وتعليم الفتيات أهمية الاهتمام بصحتهن منذ الصغر، مشيرة إلى أن الروتين الطبيعي اليومي بعد العودة من المدرسة يمكن أن يحقق نتائج مذهلة، خاصة إذا كان بسيطًا ومنتظمًا.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بعد العودة من المدرسة

وفيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، خطوات تفصيلية، للعناية بالبشرة للمراهقات بعد العودة من المدرسة، مع وصفات طبيعية سهلة التحضير وآمنة للاستخدام:

مستحضرات للبشرة من الطبيعة

1- تنظيف الوجه بعمق

أول خطوة بعد العودة من المدرسة هي غسل الوجه لإزالة الأتربة والعرق والزيوت المتراكمة، ويمكن الاستعانة ببدائل طبيعية لغسول الوجه الصناعي:

غسول العسل والليمون:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي مع قطرات من عصير الليمون.

يُفرد الخليط على البشرة ويُترك دقيقتين ثم يُغسل بماء فاتر.

العسل يعمل كمضاد للبكتيريا والليمون يساعد على تقليل الدهون الزائدة.

غسول دقيق الشوفان:

ملعقة شوفان مطحون تُمزج مع قليل من الماء حتى تصبح معجونًا.

يُدلّك الوجه بلطف ويُغسل.

يساعد الشوفان على تهدئة البشرة وإزالة الشوائب.

2- عمل بخار بسيط للوجه (مرة أو مرتين أسبوعيًا)

البخار يفتح المسام ويساعد على إخراج الأوساخ المتراكمة. بعد العودة من المدرسة، يمكن عمل بخار ماء في وعاء صغير مع قطرات من زيت اللافندر أو أوراق النعناع.

يُعرّض الوجه للبخار لمدة 5 دقائق مع تغطية الرأس بمنشفة.

يُغسل الوجه بعد ذلك بماء بارد لغلق المسام.

3- استخدام تونر طبيعي لتوازن البشرة

التونر خطوة أساسية لأنه يغلق المسام ويعيد للبشرة توازنها. بدائل طبيعية رائعة:

ماء الورد: يوضع في بخاخ ويرش على الوجه.

الشاي الأخضر البارد: يعمل كمضاد للأكسدة ويقلل الالتهابات.

4- ترطيب البشرة بشكل طبيعي

البشرة المراهقة تحتاج لترطيب خفيف وغير دهني. من الخيارات الآمنة:

جل الألوفيرا: يهدئ البشرة ويقلل من الالتهابات.

زيت جوز الهند بكمية صغيرة: خصوصًا للبشرة الجافة.

خليط الزبادي مع قطرات عسل: قناع مرطب ومغذي يمكن استخدامه مرتين أسبوعيًا.

غسول طبيعي للبشرة

5- أقنعة طبيعية لتجديد البشرة (مرتين أسبوعيًا)

بعد يوم دراسي طويل، تحتاج البشرة للتغذية:

قناع الخيار والزبادي:

يُهرس نصف خيار ويُخلط مع ملعقة زبادي.

يُفرد القناع 15 دقيقة ثم يُغسل.

الخيار يبرد البشرة ويقلل الانتفاخ، والزبادي يغذيها.

قناع الطماطم والعسل:

نصف حبة طماطم مع ملعقة عسل.

يساعد على تنقية البشرة من الدهون وتفتيحها.

6- العناية بالشفاه

الشفاه تتعرض للجفاف بسبب الجو والدراسة الطويلة. يمكن استخدام:

سكر + عسل كمقشر طبيعي للشفاه.

زيت الزيتون كمرطب قبل النوم.

7- الاهتمام بالنظام الغذائي والماء

العناية الخارجية وحدها لا تكفي. على المراهقات شرب 6-8 أكواب ماء يوميًا، وتناول أطعمة غنية بالخضروات والفواكه الطازجة. تقليل الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية يساعد على تقليل الحبوب والدهون في البشرة.

8- نصائح هامة يومية

غسل الوجه فور العودة من المدرسة وعدم النوم أبدًا بالمكياج (إن تم استخدامه).

استخدام واقي شمس طبيعي أو مناسب للبشرة المراهقة قبل الخروج صباحًا.

تجنب لمس الوجه بالأيدي المتسخة لمنع انتقال الجراثيم.

تغيير غطاء الوسادة بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا.

