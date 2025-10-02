الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

التعليم تحقق في تعدي مدير مدرسة على طالب بشبين القناطر

شهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعد تعدي مدير المدرسة على طالب بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة.

وأكد ولي أمر الطالب أن نجله تعرض للاعتداء من قِبل مدير المدرسة أثناء فترة الفسحة دون أي مبرر، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤول عن الواقعة.

من جانبه، وجّه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية، مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر، بسرعة فتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها، مع متابعة حالة الطالب الصحية والنفسية.
 

شبين القناطر محافظة القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

