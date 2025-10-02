شهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعد تعدي مدير المدرسة على طالب بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة.

التعليم تحقق في تعدي مدير مدرسة على طالب بشبين القناطر

وأكد ولي أمر الطالب أن نجله تعرض للاعتداء من قِبل مدير المدرسة أثناء فترة الفسحة دون أي مبرر، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤول عن الواقعة.

من جانبه، وجّه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية، مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر، بسرعة فتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها، مع متابعة حالة الطالب الصحية والنفسية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.