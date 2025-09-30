تعليم القليوبية: غلق باب التقديم لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، غلق باب التقديم لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا.

غلق باب التقديم لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا

وكشفت المؤشرات النهائية أن إدارة قها التعليمية جاءت في الصدارة، إذ سجل 1170 طالبًا من إجمالي 1340 رغبتهم في الالتحاق بالنظام الجديد، كما حققت إدارة الخصوص التعليمية نسبة إقبال مرتفعة بلغت 95% من إجمالي طلابها، بينما سجلت إدارة شبين القناطر التعليمية نسبة 91%، لتكون من بين الإدارات الأعلى تسجيلًا.

وأكدت مديرية التعليم بالقليوبية أن هذه النتائج جاءت ثمرة الجهود التوعوية التي قامت بها الإدارات التعليمية، إذ عقدت الدكتورة أمنية فاروق، مدير عام إدارة قها التعليمية، وعزة فتحي، مدير عام إدارة الخصوص التعليمية، وكذلك قيادات إدارة شبين القناطر، العديد من اللقاءات التعريفية مع الطلاب وأولياء الأمور داخل نطاق كل إدارة، لشرح مزايا نظام البكالوريا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع نسب التسجيل.

ويعد نظام البكالوريا أحد النظم التعليمية الحديثة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتطبيقها تدريجيًا، بهدف تطوير منظومة التعليم الثانوي وإتاحة فرص تعليمية متنوعة أمام الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.