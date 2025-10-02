رسالة خاصة من عضو إدارة الأهلي للخطيب بعد إعلان قائمته الانتخابية

حرص محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وذلك بعد إعلان قائمته لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

وكان سراج قد أعلن في وقت سابق عدم دخوله السابق الانتخابي الجديد، للترشح لدورة جديدة لمجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال سراج عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": “كل التوفيق لكابتن محمود الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي القادمة وجميعهم شخصيات وقامات أهلاوية محترمة سواء زملائي وإخواتي الحاليين على مدار ٨ سنوات تشرفت بالعمل معاهم فيها أو القادمين بإذن الله إضافة كبيرة بلا شك لنادينا الحبيب كل التوفيق”.

وواصل: "أنا مع القائمة ومع اختيارات كابتن محمود الخطيب وفي ضهر النادي الأهلي، ويشرفني خدمته في أي وقت وده مش لازم يكون متعلق بمنصب، وكل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ولكل أعضاء الجمعية العمومية الكرام وكل اتصالات ورسائل التشجيع القوية على مدار الأيام الماضية ولكابتن محمود الخطيب لوضع ثقتكم في شخصي على مدار الـ ٨ سنوات الماضية".

وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

