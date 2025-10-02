الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

في غياب مرموش، موناكو يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي، مع نظيره فريق موناكو الفرنسي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء علي ملعب "لويس الثاني"، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/ 2026.

وسجل السيتي هدف التقدم عن طريق هالاند في الدقيقة 15، وتعادل موناكو في الدقيقة 18 عن طريق  تيزيه. 

ثم عاد هالاند في الدقيقة 44 ليعيد التقدم للسيتي مرة أخرى بعدما أضاف الهدف الثاني له ولفريقه.

وفي الدقيقة 90 خطف موناكو التعادل عن طريق لاعبه ايريك داير من ركلة جزاء. 

وغاب النجم المصري عمر مرموش عن مباريات مانشستر سيتي بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو، خلال سبتمبر الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

حكام مباراة مانشستر سيتي وموناكو في دوري أبطال أوروبا

وأدار مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي طاقم تحكيم إسباني، بقيادة خيسوس جيل مانزانو الذي يعتبر من أشهر وأهم حكام الدوري الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

وتواجد مع مانزانو كل من أنخيل نيفادو وجوادالوب بوراس أيوسو كحكام مساعدين، بينما سيكون خوسيه لويس مونويرا كحكم رابع.

فيما اسندت تقنية الفار إلى سيزار سوتو جرادو، ويعاونه كمساعد في تقنية الفيديو، أليخاندو هيرنانديز.

 

قائمة مانشستر سيتي ضد موناكو

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني ريجندرز، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، نيكو، رودري، برناردو سيلفا، يوشكو جفارديول،  جانلويجي دوناروما، سافينيو، ماتيوس نونيز، نيكو أورايلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ديفاين موكاسا، ريكو لوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هالاند موناكو مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

الخطيب يجتمع مع المرشحين المحتملين قبل إعلان قائمته الانتخابية بالأهلي

نابولي يتقدم علي سبورتنج لشبونة بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على موناكو 2-1 في الشوط الأول

الأهلي يستعيد خدمات لاعبه ويتأكد من جاهزيته قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

موقف زيزو من مواجهة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

تشكيل مانشستر سيتي أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

منار سعيد تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن

محمد شريف يواصل قيادة هجوم الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

يوفنتوس يفلت من خسارة مذهلة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يتقدم بهدف أمام أتليتك بلباو بالشوط الأول

أرسنال يفوز على أولمبياكوس 0/2 في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، باريس يخطف فوزا قاتلا أمام برشلونة في الجولة الثانية

ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

في غياب مرموش، موناكو يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads