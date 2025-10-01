الأربعاء 01 أكتوبر 2025
رياضة

نابولي يتقدم علي سبورتنج لشبونة بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

تقدم نابولي علي نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم علي ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف تقدم نابولي اللاعب هويلوتد في الدقيقة 36.

تشكيل نابولي أمام سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: سافيتش.

خط الدفاع: سبينازولا- خوان جيسوس- بيوكيما- ميجيل.

خط الوسط: لوبوتكا- بوليتانو- أنجويسا- كيفين دي بروين- مكتوميناي.

خط الهجوم: راسموس هويلوند.

تشكيل سبورتينج لشبونة ضد نابولي

حراسة المرمي: سيلفا.

خط الدفاع: فريسنيدا- كواريزما- إيناسيو- أراوخو.

خط الوسط: مورتين- ترينكاو- جواو.

خط الهجوم: كاتامو- فوتيس- كويندا.

سبورتينج نابولي دوري ابطال اوروبا

