5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر

يخوض نادي ليفربول مجموعة مباريات قوية شهر أكتوبر الجاري، والذي سيشهد مواجهات قوية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

مباريات ليفربول في شهر أكتوبر

ويستهل "الريدز" مبارياته يوم السبت 4 أكتوبر بمواجهة تشيلسي خارج الديار، قبل أن يعود لموقعة كبرى أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد 19 أكتوبر على ملعب أنفيلد.

وفي إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، يلتقي ليفربول مع آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الأربعاء 22 أكتوبر خارج ملعبه.

كما يواجه الفريق برينتفورد يوم السبت 25 أكتوبر خارج الديار، ويختتم الشهر بمواجهة كريستال بالاس على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء 29 أكتوبر.

وبذلك، يدخل ليفربول شهر أكتوبر الحاسم ببرنامج مزدحم من المباريات المحلية والأوروبية، سيسعى خلاله إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على جميع الجبهات.

