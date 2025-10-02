تمشيط الشعر عادة يومية أساسية تهدف إلى ترتيب الخصلات، والتخلص من التشابك، وتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

لكن نوع المشط المستخدم يلعب دور مهم في صحة الشعر ومظهره، ومن أكثر الأنواع شيوعا المشط البلاستيك، الذي يستخدمه الكثيرون دون إدراك أن له مخاطر متعددة على المدى الطويل قد تؤثر سلبا على الشعر وفروة الرأس.

مخاطر تمشيط الشعر بالمشط البلاستيك

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من مخاطر تمشيط الشعر بالمشط البلاستيك:-

توليد الكهرباء الساكنة، المشط البلاستيك من أكثر الأدوات التي تسبب شحنات كهربائية ساكنة عند احتكاكه بالشعر، خاصة في الأجواء الجافة أو الباردة، هذه الكهرباء تؤدي إلى تطاير الشعر وصعوبة التحكم فيه، وزيادة تقصف الأطراف نتيجة ضعف الشعرة، وفقدان الشعر لمظهره الصحي واللامع.

زيادة تساقط الشعر، والأسنان الصلبة والحواف الحادة للمشط البلاستيك قد تؤدي إلى شد الشعر بقوة أثناء التمشيط، واقتلاع بعض الشعيرات من الجذور، وإضعاف البصيلات مع الاستخدام المتكرر، وهذا يزيد من معدل تساقط الشعر خصوصًا إذا كان ضعيف أو جاف.

تقصف الأطراف وتكسر الشعر، وعند تمرير المشط البلاستيك على الشعر، خاصة إذا كان تشابك، فإنه يسبب ضغط شديد على الخصلات، مما يؤدي إلى تقصف الأطراف، وتكسر الشعر في منتصفه، وفقدان مرونته وليونته الطبيعية.

تهيج فروة الرأس، وبعض الأمشاط البلاستيكية تحتوي على زوائد أو حواف خشنة غير مرئية، ومع الاستخدام المستمر قد تؤدي إلى خدوش سطحية في فروة الرأس، وتهيج الجلد واحمراره، واحتمالية نقل البكتيريا والجراثيم مما يسبب قشرة أو التهابات جلدية.

ضعف توزيع الزيوت الطبيعية، وفروة الرأس تفرز زيوت طبيعية تساعد على ترطيب الشعر وحمايته، لكن المشط البلاستيك لا يساعد على توزيع هذه الزيوت بشكل متساوي، مما يؤدي إلى جفاف بعض الخصلات، وزيادة دهنية في مناطق أخرى، وفقدان الشعر لتوازنه الصحي.

ضعف تدليك فروة الرأس، والمشط البلاستيك غالبا لا يساهم في تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس مقارنة بالأمشاط الخشبية أو الطبيعية، وهذا يقلل من وصول الغذاء إلى البصيلات، ويؤثر سلبا على نمو الشعر.

التأثير على الشعر المصبوغ والمعالج، والشعر المعالج بالصبغات أو البروتين والكيراتين يكون أكثر حساسية، وتمشيطه بمشط بلاستيك قد يسرع من تلف الطبقة الخارجية للشعرة، وفقدان اللون بسرعة، وضعف فعالية العلاجات المستخدمة.

بدائل صحية للمشط البلاستيك

وأضافت سهام، لتجنب هذه الأضرار، ينصح باستخدام بدائل أكثر أمان وصحة للشعر، مثل:

المشط الخشبي، يقلل من الكهرباء الساكنة، ويساعد على توزيع الزيوت الطبيعية.

المشط ذو الأسنان العريضة، مثالي لفك التشابك بدون شد الشعر أو تكسره.

الفرشاة ذات الشعيرات الطبيعية، تساعد على تنعيم الشعر وتدليك فروة الرأس بلطف.

يفضل تمشيط الشعر وهو جاف أو نصف رطب، لأن الشعر المبلل يكون ضعيف وسهل التكسر.

البدء من الأطراف ثم الصعود تدريجيا إلى الجذور لفك التشابك بلطف.

تنظيف المشط بانتظام لتجنب تراكم الأوساخ والدهون.

تجنب التمشيط العنيف الذي يسبب شد الشعر وتلفه.

