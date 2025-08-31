العناية بالشعر بعد سن الأربعين، ما الذي يتغير وكيف نعتني به؟

العناية بالشعر بعد سن الأربعين، مع التقدم في العمر، تبدأ ملامح التغيير في الظهور على البشرة والجسم بوجه عام، ولا يقتصر الأمر على التجاعيد أو بطء عملية الحرق، بل يمتد ليشمل الشعر أيضًا.





فبعد سن الأربعين، تعاني كثير من النساء من مشكلات متكررة في الشعر مثل الجفاف، ضعف الكثافة، أو حتى تساقطه بشكل ملحوظ.

ورغم أن هذه التغيرات طبيعية نتيجة لعوامل بيولوجية وهرمونية، إلا أن العناية الصحيحة يمكن أن تمنح الشعر مظهرًا صحيًا وحيويًا لسنوات طويلة.

وفي السطور التالية، نستعرض أهم التغيرات التي تطرأ على الشعر بعد سن الأربعين، وطرق العناية به، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: ما الذي يتغير في الشعر بعد الأربعين؟

العناية بالشعر التالف، فيتو

التغيرات الهرمونية:

مع دخول المرأة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، تبدأ مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون في الانخفاض. هذان الهرمونان يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على كثافة الشعر وصحته، وبالتالي يؤدي نقصهما إلى ضعف بصيلات الشعر وزيادة معدل تساقطه.



انخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية:

فروة الرأس مثل البشرة تمامًا، يقل إفرازها للزيوت الطبيعية مع التقدم في العمر، ما يسبب جفاف الشعر وفقدانه للمعان.



ظهور الشعر الأبيض:

مع انخفاض إنتاج مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر، تبدأ خيوط الشعر البيضاء أو الرمادية في الظهور. وهذا لا يعني بالضرورة ضعف الشعر، لكنه علامة طبيعية على التقدم في العمر.

تغير في ملمس الشعر:

بعض النساء تلاحظ أن الشعر أصبح أكثر خشونة أو أقل مرونة مما كان عليه في العشرينيات والثلاثينيات، وهو أمر يرتبط أيضًا بتغيرات في بنية البروتين داخل الشعرة.

ثانيًا: كيف نعتني بالشعر بعد الأربعين؟

رغم أن التغيرات طبيعية ولا مفر منها، إلا أن هناك خطوات عملية يمكن اتباعها للحفاظ على حيوية الشعر وصحته:

اتباع نظام غذائي متوازن:

التغذية تلعب دورًا محوريًا في صحة الشعر. بعد الأربعين، من المهم التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الأسماك، الدواجن، والبيض، لأنها تدعم نمو الشعر. كذلك الأطعمة الغنية بالحديد (كالسبانخ والعدس) والزنك (مثل المكسرات) وفيتامين B المركب، خصوصًا البيوتين، الذي يساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

الترطيب المستمر:

مع انخفاض إفراز الزيوت الطبيعية، يصبح الترطيب الخارجي ضرورة. استخدام بلسم مناسب بعد كل غسلة، مع ماسكات طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان، يساعد على استعادة لمعان الشعر ومرونته.

التقليل من أدوات التصفيف الحرارية:

المكواة، السيشوار، وأدوات التمليس تسبب ضررًا مضاعفًا لشعر أصبح بطبيعته أضعف وأكثر عرضة للجفاف. من الأفضل استخدامها في المناسبات فقط، مع وضع مستحضر واقٍ من الحرارة قبل التصفيف.

قص الأطراف بانتظام:

التخلص من الأطراف المتقصفة كل شهرين أو ثلاثة يساعد على منح الشعر مظهرًا صحيًا ويمنع انتقال التلف إلى باقي الخصلات.

استخدام منتجات لطيفة على الشعر:

اختيار شامبو خالٍ من الكبريتات والمواد الكيميائية القاسية يساهم في الحفاظ على رطوبة الشعر وعدم تجريده من الزيوت الطبيعية.

الاهتمام بفروة الرأس:

فروة الرأس الصحية هي الأساس لشعر قوي. تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لعدة دقائق يوميًا يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر. كما يمكن استخدام سيرومات خاصة بفروة الرأس تحتوي على مكونات مثل النياسيناميد أو الكافيين لتعزيز القوة.

مكافحة الشيب بطرق صحية:

بعض النساء يفضلن صبغ الشعر لإخفاء الشيب، لكن ينصح باختيار صبغات خالية من الأمونيا لتقليل الضرر. كما أن بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الأملا أو الحناء يمكن أن تمنح لونًا طبيعيًا وتغذي الشعر في الوقت ذاته.

ترطيب وتنعيم الشعر، فيتو

ثالثًا: نصائح إضافية للحفاظ على حيوية الشعر بعد الأربعين

شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر معًا.

الابتعاد عن التوتر، لأن الضغط النفسي يزيد من مشكلات تساقط الشعر. ممارسة اليوغا أو التأمل يمكن أن تساعد على التوازن النفسي، وهو ينعكس مباشرة على صحة الشعر.

تناول المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب، خاصة إذا كان هناك نقص في الحديد أو الفيتامينات المهمة لنمو الشعر.

حماية الشعر من الشمس بارتداء قبعة أو استخدام بخاخات الحماية، فالأشعة فوق البنفسجية تسبب تلف ألياف الشعر مثلما تؤثر على البشرة.

رابعًا: الجانب النفسي والجمالي

من المهم أن تدرك المرأة أن التغيرات التي تطرأ على الشعر بعد الأربعين لا تعني فقدان الجمال أو الأنوثة، بل هي مرحلة طبيعية من مراحل الحياة. العناية اليومية البسيطة يمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا في مظهر الشعر وصحته. كما أن الثقة بالنفس وتقبل التغيرات الجسدية تضيف بريقًا خاصًا لا تمنحه أي مستحضرات تجميل.

العناية بالشعر بعد سن الأربعين ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على الصحة الجمالية والنفسية معًا.

فالتغيرات الهرمونية والبيولوجية تجعل الشعر أكثر عرضة للجفاف والتساقط وفقدان الكثافة، لكن الحل يكمن في الجمع بين الغذاء السليم، الترطيب المستمر، والعناية اللطيفة بفروة الرأس.

ومع القليل من الاهتمام والاهتمام بالراحة النفسية، يمكن لكل امرأة أن تحافظ على شعر صحي وجميل يعكس حيويتها مهما تقدم بها العمر.

