الاستئناف تتسلم ملف اتهام عاطلين بالشروع في قتل عامل دليفري ببدر

 تسلمت محكمة الاستئناف بالقاهرة ملف اتهام عاطلين بتهمة التعدي بسلاح أبيض على عامل دليفري، والشروع في قتله بسبب المزاح بينهم في مدينة بدر، وذلك لتحديد جلسة لمحاكمتهم.

التعدي على دليفري بمدينة بدر 

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصان بالتعدي بالضرب على عامل توصيل طلبات بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بقطع بالوجه، وذلك حال تواجده أمام محل عمله بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بأنه حال تواجد المجني عليه بصحبتهما حدثت بينهم مشاجرة بسبب المزاح، قام على إثرها أحدهما بالتعدى على عامل الدليفري بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما "كتر"، مما أحدث إصابته المنوه عنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

