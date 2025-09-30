الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة بالتجمع

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع.

 

 

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر. 

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورافعة مرورية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ٣ اخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تولت الأجهزة الأمنية رفع حطام السيارة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

 وتحرر محضر بالواقعة.

