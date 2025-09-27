استعجال تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق مطعم شهير في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق نشب داخل مطعم شهير في منطقة التجمع الخامس ، دون وقوع أي إصابات وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

حريق مطعم شهير بالتجمع

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مطعم بالطابق الأرضي في مول مكون من أرضي وطابق والمطعم على مساحة 70 مترا.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

