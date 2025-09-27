السبت 27 سبتمبر 2025
حوادث

حبس عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء في التجمع الأول

حبس متهمين
حبس متهمين

 جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" بـ منطقة التجمع الأول، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. 

 

سرقة مواقع تحت الإنشاء بالتجمع

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) بدائرة القسم بتهمة مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"،  وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، كمية من الكابلات الكهربائية).

وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع  لدى عميلهما سيىء النية (عاطل – له معلومات جنائية) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

