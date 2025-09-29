الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ فيديوهات ومنشورات في شكوى بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم

بوسي شلبي، فيتو
بوسي شلبي، فيتو

أمرت جهات التحقيق في نيابة الشئون الاقتصادية برصد وتفريغ مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لضمها في البلاغ المقدم من الإعلامية بوسي شلبي ضد الفنانة غادة إبراهيم، على خلفية اتهام الأخيرة لها بالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشكيك في مؤهلاتها العلمية من خلال الادعاء بتزوير شهادة تخرجها.

وكانت المحامية هايدي فضالي، دفاع بوسي شلبي، تقدمت ببلاغ إلى مكتب النائب العام، مرفقًا به مستندات وتسجيلات تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير مسيئة صدرت عن غادة إبراهيم بحق موكلتها.

وأكدت الفضالي أن تصريحات غادة إبراهيم تمثل تشهيرًا إلكترونيًا يعاقب عليه القانون، وأن ما ورد من ادعاءات حول تزوير شهادة تخرج بوسي شلبي من كلية الإعلام لا أساس له من الصحة، ويهدف فقط للإضرار بسمعتها ومكانتها المهنية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامية بوسي شلبي التواصل الاجتماعي الفنانة غادة ابراهيم تصريحات غادة إبراهيم مواقع التواصل الاجتماعي نيابة الشئون الاقتصادية مواقع التواصل الاجتماع

مواد متعلقة

استماع أقوال شاكر محظور في قضية اتهامه بغسل 100 مليون جنيه

تجديد حبس "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه

تجديد حبس 15 شخصا لإدارتهم ناديا صحيا للأعمال المنافية بالتجمع

استعجال تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق مطعم شهير في التجمع

حبس عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء في التجمع الأول

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

حجز 15 شخصا لإدارتهم ناديا صحيا في الأعمال المنافية بالتجمع

حبس أجنبية تدير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

بكالوريا بالعافية

خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads