الأحد 28 سبتمبر 2025
حوادث

تجديد حبس 15 شخصا لإدارتهم ناديا صحيا للأعمال المنافية بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس ١٥ شخصا من بينهم ٥ رجال، لقيامهم بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، لممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

واستعجلت النيابة العامة السجل الجنائي للسيدة مالكة النادي الصحي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الموقع المشار إليه، وتم ضبط السيدة المتهمة وبصحبتها (9 سيدات – لثلاث منهن معلومات جنائية – و5 أشخاص آخرين من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية).

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الأنشطة المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

