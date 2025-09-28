الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه

تجديد حبس
تجديد حبس

جددت نيابة الأموال العامة، حبس "مستريح السيارات” بمنطقة حدائق القبة الذي استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين، بزعم استيراد سيارات من دول الخليج، وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات. 

واستدعت النيابة المبلغين من الضحايا للاستماع لأقوالهم بالتحقيقات.

تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين يؤكد تضررهم، من صاحب معرض سيارات بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي.

 

علي الفور تم إعداد أكمنة وتم ضبط المتهم وجار التحقيق معه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأموال العامة النيابة العامة النصب على المواطنين بمنطقة حدائق القبة منطقة حدائق القبة مستريح السيارات مدير أمن القاهرة نيابة الأموال العامة نصب على المواطنين

مواد متعلقة

استعجال تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق مطعم شهير في التجمع

حبس عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء في التجمع الأول

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

حجز 15 شخصا لإدارتهم ناديا صحيا في الأعمال المنافية بالتجمع

حبس أجنبية تدير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

حجز "مستريح السيارات" بحدائق القبة بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ 55 لرحيل عبد الناصر

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات المستحبة في أذكار المساء.. تعرف عليها

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads