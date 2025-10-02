الخميس 02 أكتوبر 2025
انقلاب ملاكي بصحراوي الإسكندرية يسفر عن وفاة 3 أشخاص

شهد طريق إسكندرية الصحراوي في نطاق مدينة الشيخ زايد، اليوم الخميس، انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وسط توقف جزئي للحركة المرورية لحين إزالة آثار الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق إسكندرية الصحراوي 

تلقى رجال النجدة بالجيزة بلاغًا بالحادث، وانتقلت إلى المكان قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف، حيث تم نقل الجثث إلى مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وفاة 3 أشخاص فى حادث مرورى 

أخطرت الأجهزة الأمنية جهات التحقيق لتحديد سبب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية، كما انتدبت المعمل الجنائي لفحص السيارة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المركبات على الطريق، مع الاستماع لأقوال شهود العيان.

