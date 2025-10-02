الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أصدرت وزارة الداخلية قرارا رقم 1598 لسنة 2025 يقضي بإبعاد براء بكرى فقاس، سورى الجنسية (مواليد 1 /1 /1992)، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. 

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23 /8 /2025، بشأن طلب إبعاد المدعو المذكور.  

إجراء مصرى بترحيل مواطن سوري من البلاد 

وكلف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، الذي ينشر فى الوقائع المصرية.

بالأسماء، وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 19 مواطنًا

الداخلية تصدر قرارا بإبعاد بنجلاديشي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مظاهرات فى سوريا ترحيل مواطن سورى سورى الجنسية الجوازات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تصدر قرارا بإبعاد بنجلاديشي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بدائري المنيب وشوارع وسط البلد ومحور صفط اللبن

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بلوجر شراء عملات أجنبية بأقل من سعرها بسبب حريق سنترال رمسيس

الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبط سائق ربع نقل زود سيارته بالوقود وفر هاربا دون سداد قيمته بالشرقية

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads