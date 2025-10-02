الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

أصدرت وزارة الداخلية قرارا رقم 1598 لسنة 2025 يقضي بإبعاد براء بكرى فقاس، سورى الجنسية (مواليد 1 /1 /1992)، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23 /8 /2025، بشأن طلب إبعاد المدعو المذكور.

إجراء مصرى بترحيل مواطن سوري من البلاد

وكلف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، الذي ينشر فى الوقائع المصرية.

