روما يفوز على هيلاس فيرونا 0/2 في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما الفوز على نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي روما في شباك فيرونا، أرتيم دوفبيك في الدقيقة 7، سولي في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرفع فريق روما رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فوز إنتر ميلان على كالياري

انتهت مباراة كالياري ضد إنتر ميلان، بنتيجة 0/2 للنيراتزور، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

هدفي إنتر ميلان في شباك كالياري، لاوتارو مارتينيز وفرانشيسكو إيسبوسيتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.