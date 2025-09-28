الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

روما يفوز على هيلاس فيرونا 0/2 في الدوري الإيطالي

روما، فيتو
روما، فيتو

حقق فريق روما الفوز على نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي روما في شباك فيرونا، أرتيم دوفبيك في الدقيقة 7، سولي في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرفع فريق روما رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فوز إنتر ميلان على كالياري 

انتهت مباراة كالياري ضد إنتر ميلان، بنتيجة 0/2 للنيراتزور، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

هدفي إنتر ميلان في شباك كالياري، لاوتارو مارتينيز وفرانشيسكو إيسبوسيتو.

روما فريق روما هيلاس فيرونا فيرونا الدوري الإيطالي

