دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا، إنتهت مباراة بوروسيا دورتموند أمام أتليتك بلباو فوز الفريق الكناري أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الكناري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

 

رباعيودة بوروسيا دورتموند سجلها كل من اللاعب سفنسون وجراسي وبراندت، وكارني تشوكوميكا، فيما سجل جوركا جوروزيتا هدف بلباو

أعلن نيكو كوفاتش وفالفيردي التشكيل الرسمي لفريقيهما لمباراة دورتموند ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

 

ملعب مباراة بوروسيا دورتموند ضد أتليتك بلباو

وأنطلقت مباراة دورتموند ضد أتلتيك بيلباو مساء الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستضاف ملعب «سيجنال أيدونا بارك»، مباراة دورتموند ضد أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

 

تشكيل بوروسيا دورتموند اليوم

دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام أتليتك بلباو بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: نيكلاس زوله- أنطون- رامي بن سبعيني.

وسط الميدان: رييرسون- سابيتزر- تشوكوميكا- سيفنسون.

خط الهجوم: كريم أديمي- سيرهو غيراسي- جوب بيلينجهام.

 

تشكيل أتلتيك بيلباو اليوم

فيما دخل أتليتك بلباو الإسباني مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

الحارس الأساسي: يوناي سيمون.

الدفاع: جوروسابيل- باريديس- فيفيان- إينيجو.

خط الوسط: ميكيل- نافارو- مورا.

الهجوم: إيناكي ويليامز- مروان- جوميز.

 

