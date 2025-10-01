دوري أبطال أوروبا، آرسنال يتقدم على أولمبياكوس 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس بنتيجة 0/1 للجانرز، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جابرييل مارتينيلي هدف آرسنال في شباك أولمبياكوس في الدقيقة 12.

تشكيل آرسنال ضد أولمبياكوس

حراسة المرمى: ديفيد ريا.

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس– لويس سكلي.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي – أليكس ميرينو – مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – جابرييل مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس.

البدلاء: كيبا أريزابالاجا، سيتفورد، موسكيرا، تيمبر، كالافيوري، نورجارد، نوانيري، ديلان رايس، بوكايو ساكا، إيزي.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء

1- بايرن ميونخ، 6 نقاط. ( مباراتين)

2- ريال مدريد، 6 نقاط. ( مباراتين)

3- إنتر ميلان، 6 نقاط. ( مباراتين)

4- توتنهام، 4 نقاط. ( مباراتين)

5- باريس سان جيرمان، 3 نقاط (لم يخض مباراته بعد).

6- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط. ( مباراتين)

7- مارسيليا، 3 نقاط. ( مباراتين)

8- سبورتينج لشبونة، 3 نقاط (لم يخض مباراته بعد).

9- كلوب بروج، 3 نقاط. ( مباراتين)

10- سانت جيلواز، 3 نقاط (لم يخض مباراته بعد).

11- آرسنال، 3 نقاط (لم يخض مباراته بعد).

12- مانشستر سيتي، 3 نقاط (لم يخض مباراته بعد).

13- قره باج، 3 نقاط (لم يخض مباراته بعد).

14- برشلونة، 3 نقاط (لم يخض مباراته بعد).

15- آينتراخت فرانكفورت، 3 نقاط. ( مباراتين)

16- ليفربول، 3 نقاط. ( مباراتين)

17- تشيلسي، 3 نقاط. ( مباراتين)

18- جالطة سراي، 3 نقاط. ( مباراتين)

19- أتالانتا، 3 نقاط. ( مباراتين)

20- بودو جليمت، نقطتان. ( مباراتين)

21- بوروسيا دورتموند، نقطة (لم يخض مباراته بعد).

22- يوفنتوس، نقطة (لم يخض مباراته بعد).

23- باير ليفركوزن، نقطة (لم يخض مباراته بعد).

24- كوبنهاجن، نقطة (لم يخض مباراته بعد).

25- أولمبياكوس، نقطة (لم يخض مباراته بعد).

26- سلافيا براج، نقطة. ( مباراتين)

27- بافوس، نقطة. ( مباراتين)

28- نيوكاسل يونايتد، بدون نقاط (لم يخض مباراته بعد).

29- فياريال، بدون نقاط (لم يخض مباراته بعد).

30- بنفيكا، بدون نقاط. ( مباراتين)

31- آيندهوفن، بدون نقاط (لم يخض مباراته بعد).

32- أتلتيك بلباو، بدون نقاط (لم يخض مباراته بعد).

33- نابولي، بدون نقاط (لم يخض مباراته بعد).

34- موناكو، بدون نقاط (لم يخض مباراته بعد).

35- أياكس، بدون نقاط. ( مباراتين)

36- كيرات، بدون نقاط. ( مباراتين)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.