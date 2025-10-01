دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فياريال ضد يوفنتوس بنتيجة 0/1 للفريق الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جيورجيس ميكاوتادزي هدف فياريال في شباك يوفنتوس في الدقيقة 18.

تشكيل يوفنتوس أمام فياريال

وضم تشكيل يوفنتوس الإيطالي بقيادة مديره الفني الكرواتي إيجور تودور، كل من:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: بيير كالولو، فيديريكو جاتي، لويد كيلي.

خط الوسط: كامبياسو، ويستون ماكيني، لوكاتيلي، كابال.

خط الهجوم: تيون كوبمينيرز، يلديز كينان، جوناثان ديفيد.

