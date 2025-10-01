الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يتقدم بهدف أمام أتليتك بلباو بالشوط الأول

بوروسيا دورتموند،
بوروسيا دورتموند، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند أمام أتليتك بلباو بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان علي ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الكناري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

هدف التقدم لصالح بوروسيا دورتموند سجله اللاعب سفنسون.

أعلن نيكو كوفاتش وفالفيردي التشكيل الرسمي لفريقيهما لمباراة دورتموند ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

 

 

تشكيل بوروسيا دورتموند اليوم

يدخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام أتليتك بلباو بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: نيكلاس زوله- أنطون- رامي بن سبعيني.

وسط الميدان: رييرسون- سابيتزر- تشوكوميكا- سيفنسون.

خط الهجوم: كريم أديمي- سيرهو غيراسي- جوب بيلينجهام.

 

تشكيل أتلتيك بيلباو اليوم

فيما يدخل أتليتك بلباو الإسباني مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

الحارس الأساسي: يوناي سيمون.

الدفاع: جوروسابيل- باريديس- فيفيان- إينيجو.

خط الوسط: ميكيل- نافارو- مورا.

الهجوم: إيناكي ويليامز- مروان- جوميز.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا بوروسيا دورتموند أتليتك بلباو بوروسيا دورتموند ضد أتليتك بلباو نيكو كوفاتش

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة دورتموند ضد أتليتك بلباو في دوري أبطال أوروبا

بالعلامة الكاملة، بطل أذربيجان يواصل مفاجآته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على كوبنهاجن

بوروسيا دورتموند يفوز على ماينز بثنائية في الدوري الألماني

جماهير أتلتيك بلباو تطلب الوقوف دقيقة حدادا على سليمان العبيد في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الشوط الأول

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

العرب وخطة ترامب

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads