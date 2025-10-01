الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن نفوق أعداد من الكلاب الضالة بمنطقة حدائق الأهرام.
 

وقد توجهت لجنة من حي الهرم تضم أطباء بيطريين من إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة وبصحبتهم ممثلون عن منسقي المجتمع المدني مقدمو الشكوى، إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف على الطبيعة وتوقيع الكشف الظاهري على الكلاب النافقة.
 

وتبين من الفحص وجود ٢ كلبًا نافقًا بمنطقة (ح)، و٧ كلاب نافقة بمنطقة (هـ)، و٢ كلبًا نافقًا بجوار السور الخارجي للبوابة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رصده ١١ كلبًا نافقًا فقط وقد تم رفعها والتعامل معها ودفنها بالمدفن الصحي المخصص لذلك مع استكمال باقي المسار القانوني للواقعة من قبل الجهات المعنية وبالتعاون مع النيابة العامة.
 

وأكدت محافظة الجيزة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من منشورات وصور يدّعي نفوق ما يقرب من ٥٠٠ كلب، هو معلومات غير دقيقة.
 

كما شددت المحافظة على أن الأجهزة المعنية والأمنية تقوم حاليًا باستكمال فحص ما جرى تداوله وفي حال ثبوت أي وقائع مخالفة أخرى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين ورواد مواقع التواصل تحرّي الدقة فيما يتم نشره من معلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، مع التأكيد على التزام المحافظة والأجهزة المختصة بالشفافية الكاملة في عرض الحقائق. 

