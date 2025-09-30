محافظ الجيزة يتدخل لحل مشكلة صرف علاج أحد المرضى

تدخّل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة هاتفيًا لحل مشكلة أحد المرضى المتضررين من عدم صرف علاجه الشهري، وذلك خلال افتتاح توسعات قسم الرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام، حيث أجرى اتصالًا مباشرًا بمدير فرع التأمين الصحي بالجيزة وشمال الصعيد، موجّهًا بالاستجابة الفورية وتوفير العلاج اللازم.

وأكد المحافظ أن صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددًا على أن أي عقبات تواجه المرضى في الحصول على العلاج سيتم التعامل معها على الفور، وبما يضمن استمرارية الخدمة الطبية بأعلى مستوى.

ويأتي هذا التدخل في إطار حرص المحافظة على متابعة احتياجات المواطنين، خاصة في القطاع الصحي، والتأكد من حصولهم على حقوقهم العلاجية بشكل منتظم دون معوقات، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

