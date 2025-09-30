الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتدخل لحل مشكلة صرف علاج أحد المرضى

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تدخّل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة هاتفيًا لحل مشكلة أحد المرضى المتضررين من عدم صرف علاجه الشهري، وذلك خلال افتتاح توسعات قسم الرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام، حيث أجرى اتصالًا مباشرًا بمدير فرع التأمين الصحي بالجيزة وشمال الصعيد، موجّهًا بالاستجابة الفورية وتوفير العلاج اللازم.

وأكد المحافظ أن صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددًا على أن أي عقبات تواجه المرضى في الحصول على العلاج سيتم التعامل معها على الفور، وبما يضمن استمرارية الخدمة الطبية بأعلى مستوى.

ويأتي هذا التدخل في إطار حرص المحافظة على متابعة احتياجات المواطنين، خاصة في القطاع الصحي، والتأكد من حصولهم على حقوقهم العلاجية بشكل منتظم دون معوقات، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمة الطبية الرعاية المركزة شمال الصعيد مستشفي امبابة مستشفي امبابة العام مدير فرع التأمين الصحى محافظ الجيزة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: الدولة كسرت حواجز التردد لدى المواطنين في الانتقال إلى المدن الجديدة

محافظ الجيزة يشهد افتتاح توسعات قسم الرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام (فيديو)

البيئة: خطة متكاملة لتطوير المحميات الطبيعية وتحديث آليات تحصيل الرسوم

ضبط 6 مخالفات تموينية ومصادرة 3 أطنان زبدة وشورتنج غير صالحة للاستهلاك بالعياط

في حملة مسائية، تموين الجيزة تضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم بالصف

أخبار مصر اليوم: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.. استبعاد مسئولين بمدرسة في حدائق أكتوبر بعد واقعة التدافع

البيئة توجه ثاني الضربات القوية ضد الصيد المخالف بمحمية أشتوم الجميل

استبعاد مسئولين بمدرسة في حدائق أكتوبر بعد واقعة التدافع والزحام

الأكثر قراءة

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال 2024/ 2025

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads