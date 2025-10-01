ثقافة الإسماعيلية تنظم ورشا فنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية بمدرسة 6 أكتوبر الرسمية للغات، ورشة فنية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.



إقامة عدد من الورش

وشهد اليوم عدد من ورش الرسم بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية بمشاركة طلاب مدرسة ٦ أكتوبر للغات.

جانب من فاعليات الورشة، فيتو

بدء فعاليات الورشة

وبدأت الورشة بمحاضرة نظرية عن انتصارات أكتوبر ونبذة مختصرة عن الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

كما شملت الفعاليات تعريف الأطفال عن مفهوم الحرب والسلام ومحاكاة عن الظروف التي كانت تمر بها البلاد أثناء الحرب وقصة كفاح ونضال للمصريين.

جانب من فاعليات الورشة، فيتو

تستعد محافظة الإسماعيلية، لإقامة عدد من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة.

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات الخاصة بالمهرجانات وترتيبات العيد القومي للمحافظة

وكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة التجهيز والإعداد للاحتفالات والمناسبات والمهرجانات المزمع إقامتها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مستشاري محافظ الإسماعيلية للشئون المالية والإدارية، المشروعات، الصيانة، الفنون والشئون الثقافية، وكيل وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير منطقة وعظ الإسماعيلية بالمنطقة الأزهرية، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، مديري إدارات الشئون المالية والإدارية، المكتب الفني، متابعة المحافظ، الحسابات الخاصة، الموارد البشرية، السياحة، والعلاقات العامة.

