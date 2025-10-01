الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

تحرير 85  محضرا لمنشآت غذائية بالإسماعيلية (صور)

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي. 

تفاصيل حملة الرقابة على المنشآت الغذائية 

وقالت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، إن مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية قاموا بالمرور الميداني على ٦٢ منشأة غذائية على مستوى المحافظة، وتشمل: محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب ١٦ عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها. 

 

نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة عن إعدام ٤٤ كيلو أغذية و٢٢ لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير ٨٥ محضر مخالفات تنوعت بين ٣٢ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٥٣ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ١٣ منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.  

استمرار الرقابة الدورية على المنشآت 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.
 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.
 

 

