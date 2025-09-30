فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للقلب (صور)

نظمت إدارة التوعية والمبادرات بـ فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، فعالية صحية شاملة تهدف إلى نشر الوعي بأمراض القلب والوقاية منها، وتعزيز أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بمجمع الإسماعيلية الطبي.

حملة طبية للكشف المجاني عن أمراض القلب

وشملت الفعالية حملة طبية للكشف المجاني عن عدد من الأمراض المزمنة، بالتعاون مع جمعية القلب المصرية، شملت: قياس ضغط الدم، تحليل سكر عشوائي، تحليل سكر تراكمي، قياس الدهون الثلاثية، فحص الاعتلال الكلوي.

جانب من الفاعليات، فيتو

ندوة توعوية حول أمراض القلب

كما تميزت الفعالية بإقامة محاضرة توعوية قيمة ألقتها الأستاذة الدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بالإسماعيلية، والتي تناولت خلالها أهم أسباب أمراض القلب، وكيفية الوقاية منها، ودور نمط الحياة الصحي في الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الحضور، وتقديم نصائح طبية مبنية على أحدث الإرشادات العالمية.

شهدت الفعالية حضورًا مميزًا من المواطنين والعاملين بالمجمع، الذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة وأهمية المعلومات التوعوية التي تم طرحها خلال الفعالية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتعزيز الثقافة الصحية لدى المواطنين، ودعم المبادرات القومية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والحد من انتشار الأمراض المزمنة.

