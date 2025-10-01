الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أنّ أي مبادرة سياسية توقف نزيف الدم في غزة تستحق النظر إليها بجدية، مشيرًا إلى أن الأهم الآن الفلسطينيين، وخصوصًا لأهالي القطاع، هو وقف شلال الدم ولو مؤقتًا حتى يتم بلورة الحل النهائي للوضع هناك.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ خطة ترامب ينبغي الاستفادة منها قدر الإمكان، مع التعامل معها بذكاء وحذر شديد، مستشهدًا بما قاله وزير الخارجية المصري من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، لافتًا، إلى أن المقصود هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكمن في التفاصيل، حيث سيحاول بكل وسيلة إما تحريف المبادرة لصالحه أو تخريبها إن لم تكن في مصلحته.

 

وتابع، أنّ المطلوب من الجانب الفلسطيني أن يتعامل مع هذه المبادرة بإيجابية، وألا يرفضها بشكل مطلق، بل يسعى للاستفادة من جوانبها الإيجابية، مع وضع الملاحظات والتحفظات اللازمة خلال مراحل النقاش والتفاوض.

وشدد عمرو على أن المبادرة، رغم ما قد تحمله من تعقيدات، تمثل فرصة مهمة يجب اغتنامها، لافتًا إلى أن المفاوضات والتفاصيل الدقيقة ستحدد لاحقًا مدى نجاحها أو عرقلتها من قبل الأطراف الساعية إلى استمرار الحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق الإعلامي خالد أبو بكر غزة

مواد متعلقة

البيت الأبيض: مناقشات مهمة تجري حاليا بشأن خطة السلام في غزة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤيد جهود ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أكسيوس: ترامب يهدد بوقف دعمه لنتنياهو بسبب غزة

الطيران الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مخيم الشاطئ غرب غزة

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

العرب وخطة ترامب

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الشوط الأول

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

دوري أبطال أوروبا، توريس يتقدم بهدف برشلونة الأول في شباك باريس سان جيرمان

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads