أكسيوس: ترامب يهدد بوقف دعمه لنتنياهو بسبب غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتوقف عن دعمه إذا رفض الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة. 

 

شرط ترامب لاستمرار دعمه لإسرائيل

وبحسب التقرير، شدد ترامب على أن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل مرهون بمدى التجاوب مع الرؤية الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

 

توترات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

الخطوة تمثل ضغطًا مباشرًا على نتنياهو، وقد تفتح الباب أمام توترات في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب إذا تمسكت الحكومة الإسرائيلية برفضها.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إقرار تسوية سياسية تضع حدًا للصراع في غزة، وسط انقسام داخلي إسرائيلي بشأن التعاطي مع المقترحات الأمريكية.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي: أن الصفقة المعروضة حاليا على حركة حماس تختلف بشكل كبير عن تلك التي توافقت عليها أمريكا ودول عربية وإسلامية.

وأضاف موقع أكسيوس، أن نتنياهو أدخل تعديلات على بنود الصفقة التي تم التوافق عليها.

وأكد أكسيوس أن نتنياهو وديرمر أدخلا التعديلات خلال لقائهما مع ويتكوف وكوشنر.

وأوضح أكسيوس أن  نتنياهو تمكن خلال اللقاء من تعديل عدد من البنود الأساسية في نص الخطة، ولا سيما ما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

