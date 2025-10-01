الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: مناقشات مهمة تجري حاليا بشأن خطة السلام في غزة

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك مناقشات مهمة تجرى الآن حول خطة السلام بشأن قطاع غزة.

ترامب يهدد بوقف دعمه لنتنياهو بسبب غزة

في سياق متصل، ذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتوقف عن دعمه إذا رفض الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة. 

وبحسب التقرير، شدد ترامب على أن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل مرهون بمدى التجاوب مع الرؤية الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

 

توترات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

الخطوة تمثل ضغطًا مباشرًا على نتنياهو، وقد تفتح الباب أمام توترات في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب إذا تمسكت الحكومة الإسرائيلية برفضها.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إقرار تسوية سياسية تضع حدًا للصراع في غزة، وسط انقسام داخلي إسرائيلي بشأن التعاطي مع المقترحات الأمريكية.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي: أن الصفقة المعروضة حاليا على حركة حماس تختلف بشكل كبير عن تلك التي توافقت عليها أمريكا ودول عربية وإسلامية.

وأضاف موقع أكسيوس، أن نتنياهو أدخل تعديلات على بنود الصفقة التي تم التوافق عليها.

وأكد أكسيوس أن نتنياهو وديرمر أدخلا التعديلات خلال لقائهما مع ويتكوف وكوشنر.

وأوضح أكسيوس أن  نتنياهو تمكن خلال اللقاء من تعديل عدد من البنود الأساسية في نص الخطة، ولا سيما ما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض قطاع غزة غزة ترامب نتنياهو

مواد متعلقة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤيد جهود ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أكسيوس: ترامب يهدد بوقف دعمه لنتنياهو بسبب غزة

جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن

معهد أمريكي يفضح ألاعيب الاحتلال، نتنياهو وشركة تجسس يستقطبان المؤثرين بـ7 آلاف دولار للمنشور

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

هيئة الدواء تحذر من غش تجاري بمستحضر "Xilone" شراب للأطفال

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads