الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية ودوي انفجارات قوية في سماء الاحتلال

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بدوي صافرات الإنذار في منطقة أسدود المحتلة شمال غلاف غزة.

 

رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت فصائل المقاومة رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ودوت انفجارات قوية في سماء أسدود شمال غلاف غزة.

وأكدت القناة 12 العبرية، اعتراض 4 صواريخ من بين 5 أطلقت من غزة.

 

جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن منذ قليل.

