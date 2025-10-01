الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الطيران الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مخيم الشاطئ غرب غزة

غزة
غزة

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم  الأربعاء، غاراته على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وجاء ذلك بعدما قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان اليوم الأربعاء: إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام صباح اليوم بقذائف الهاون الثقيل تموضع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال مدينة خانيونس.

وقبل وقت سابق قالت سرايا القدس: إن عناصرها فجروا صاروخا من مخلفات العدو بقوة راجلة جنوبي مدينة غزة.

سرايا القدس تعلن تفجير صاروخ بقوة للاحتلال

وأضافت سرايا القدس في بيانها: "رصدنا هبوط الطيران لإجلاء قتلى وجرحى".

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها، أنها استهدفت  تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة "الراهبات الوردية" جنوب مدينة غزة، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوفه.

كتائب القسام تكشف عن عملية جديدة ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: “تمكن مجاهدو القسام  من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو داخل مدرسة الراهبات الوردية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، حيث بادر مجاهدونا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود العدو وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وأضافت كتائب القسام: "ألقى عدد من مجاهدينا عدد من العبوات الفراغية داخل ناقلتي جند صهيونيتين في الموقع وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح، كما تم تفجير دبابة ميركافا بعبوة "العمل الفدائي"، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع حدث أمني ضد قوات جيش الاحتلال في غزة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف القوات المتوغلة عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع استهدف قوة للجيش في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الجناح العسكري لحركة حماس جيش الاحتلال

مواد متعلقة

طيران الاحتلال يشن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط غزة

طيران الاحتلال يشن غارات على وسط مدينة خان يونس

طيران الاحتلال يشن غارة على محيط مخيم الشاطئ بغزة

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-10-2025 في الإمارات

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads