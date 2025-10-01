مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤيد جهود ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، أن القاهرة تتطلع إلى اضطلاع مجلس الأمن بدوره في وقف الحرب على قطاع غزة، محذرًا من استمرار التصعيد العسكري وتداعياته على الاستقرار الإقليمي.

دعم لجهود ترامب في إنهاء الحرب

وشدد المندوب المصري على تأييد بلاده للجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب، معبرًا عن ثقة القاهرة في قدرة واشنطن على الدفع نحو مسار سلام شامل في الشرق الأوسط.

رفض التهجير وأولوية المساعدات الإنسانية

كما أكد أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطًا مباشرة على بنيامين نتنياهو وفرض عليه الاتفاق المتعلق بغزة.

أوضح باراك أن نتنياهو، رغم قبوله المبدئي بالخطة تحت الضغط، سيحاول لاحقًا إفشالها بوسائل مختلفة، في إشارة إلى رفضه الالتزام الكامل بالتصور الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.