إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة على صحراوي الفيوم

أصيب 14 عاملًا من الفيوم بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة عليها فانحرفت عن الطريق وانقلبت في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات لشرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل حمراء اللون على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود عدد كبير من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السيارة كانت تقل عمالا في طريقهم إلى مقر عملهم بأحد شركات مدينة 6 أكتوبر.

تسبب الحادث في إصابة 14 عاملا بإصابات شملت جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة التي انتظرت مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولت التحقيق.

