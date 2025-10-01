الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على عجوز مشنوقة بمنزلها في الفيوم

مركز شرطة طامية،
مركز شرطة طامية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض عثور الأهالي بقرية الروبيات التابعة لمركز طامية، على جثة ربة منزل عجوز مشنوقة داخل منزلها في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي.

 

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد سيف مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول جثة سيدة في بداية العقد السادس من العمر إلى مستشفى طامية المركزي، عثر عليها أهالي قرية الروبيات مشنوقة داخل منزلها،  وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مستشفى طامية المركزي، وتبين أن الجثة تخص "حنان. ش. م" 52 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية الروبيات، ويوجد حول الرقبة آثار حبل، يرجح أن تكون الوفاة ناتجة عن سفكسيا الخنق، أو كسر في العنق بسبب الشنق.

 

مستشفي الفيوم العام يحتفل باليوم العالمي لأخصائي العلاج الطبيعي

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن ساعة وسبب وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم البحث الجنائي الطب الشرعي جثة ربة منزل مستشفي طامية المركزي مستشفي الفيوم العام مركز شرطة طامية مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

بينهم شيوخ المهنة، نقابة أطباء الفيوم تكرم 91 من أعضائها في عمومية اليوم

أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف غموض العثور على رضيع بالطريق الدائري

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالفيوم

جهود أمنية مكثفة للقبض على منجد متهم بقتل جزار في الفيوم

الأكثر قراءة

بهتافات جماهير الرجاء البيضاوي، احتجاجات المغرب تخرج عن السيطرة وبيان من "جيل زد" (فيديو)

انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 3 أصناف منها العنب وانخفاض جديد في الجوافة

رحمة أحمد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وسر المسكنات التي أدت لتدهور حالتها

اليابان تحيي آمال الفراعنة في التأهل بكأس العالم للشباب بالفوز على تشيلي

بعد دعوة الرئيس إلى الانعقاد غدا، ما المدة المتبقية لمجلس الشيوخ الحالي؟

أنا مش بطلع لايفات وفلوسي من إعلانات الهامبرجر، أقوال أم سجدة أمام جهات التحقيق

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد سان جيرمان

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 – 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads