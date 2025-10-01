جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على عجوز مشنوقة بمنزلها في الفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض عثور الأهالي بقرية الروبيات التابعة لمركز طامية، على جثة ربة منزل عجوز مشنوقة داخل منزلها في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد سيف مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول جثة سيدة في بداية العقد السادس من العمر إلى مستشفى طامية المركزي، عثر عليها أهالي قرية الروبيات مشنوقة داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مستشفى طامية المركزي، وتبين أن الجثة تخص "حنان. ش. م" 52 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية الروبيات، ويوجد حول الرقبة آثار حبل، يرجح أن تكون الوفاة ناتجة عن سفكسيا الخنق، أو كسر في العنق بسبب الشنق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن ساعة وسبب وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

