الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

تقدم فريق  أتلتيكو مدريد الإسباني علي نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جياكومو راسبادوري في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف روبين لي نورماند الهدف الثاني في الدقيقة 33، وجاء الهدف الثالث عن طريق انطوان جريزمان في الدقيقة 1+45. 
 

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد اينتراخت فرانكفورت 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أتلتيكو مدريد

وكان أتلتيكو مدريد قد تعرض للخسارة أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في مواجهة مثيرة جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 ودخل أتلتيكو المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه أمام غريمه ريال مدريد 5-2 في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ليصعد إلى المركز الخامس.

وفي المقابل، يخوض آينتراخت فرانكفورت المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يتصدر ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على جالاتا سراي التركي 5-1 في الجولة الافتتاحية، متفوقًا بفارق هدف عن باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة.

 يدير مباراة أتلتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت طاقم تحكيم يقوده الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ويعاونه مواطناه توماز كلانكنيك وأندراز كوفاسيتش، على أن يكون ماتيج يوج الحكم الرابع، فيما سيتولى كل من ألين بورووك والهولندي بول فان بوكيل مسؤولية غرفة تقنية الفيديو "VAR".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أتلتيكو مدريد آينتراخت فرانكفورت دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

مصطفى شوبير يحتفل بمرور 5 سنوات على ظهوره الأول مع الأهلي

التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد وإينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا

مواجهات قوية، تعرف علي مباريات الأهلي خلال شهر أكتوبر

حقيقة إعادة صرف مستحقات لاعبي الأهلي بعد الفوز علي الزمالك

تطبيق الحد الأدني للأجور، سعد شلبي يكشف تفاصيل الهيكلة الإدارية والمالية بالأهلي

ارتبط بالأهلي، رسميا توماسبيرج يتولى قيادة بوجون شتشيتسين لمدة 3 مواسم

آخر تطورات مرض إمام عاشور وموقفه من العودة لتدريبات الأهلي

تريزيجيه يغيب عن الأهلي في مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

الأكثر قراءة

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

نتنياهو يتحدث عن انتهاء مهام الوزير ديرمر

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية وغزيرة على هذه الأماكن

أسعار الذهب فى قطر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads