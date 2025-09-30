بعد تألقه في القمة، إصابة حسين الشحات وغيابه عن مران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إصابة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في الكتف، وغيابه عن مران الفريق الذي أقيم اليوم، استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، ومعرفة موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

وكان الشحات تألق في مباراة القمة أمام الزمالك حيث نجح في أحراز هدف والحصول علي ركلة جزاء في فوز الأهلي 2ـ1 علي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في الدوري الممتاز. ـ

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك الليلة الماضية بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

