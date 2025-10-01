الأربعاء 01 أكتوبر 2025
سياسة

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من أسيوط

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كاتدرائية الشهيد مار مينا العجائبي بالقوصية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة  البابا تواضروس الثاني عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

 

البابا تواضروس: السيرة النقية والحياة الهادئة طريقنا لإرضاء اسم الله

 

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "أعطنا وقتًا بهيًّا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس"، موضحًا أن هذه الكلمات الواردة في تحليل صلاة الساعة السادسة من النهار تحمل دعوة إلى النقاء الداخلي والخارجي، والسيرة النقية التي تحفظ الإنسان والكنيسة، والحياة الهادئة المملوءة بالسلام، وهي جميعها وسائل لإرضاء اسم الله القدوس.

جاء ذلك خلال زيارة قداستة البابا تواضروس الثاني لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بصنبو التابع لإيبارشية ديروط وصنبو، ضمن زيارته الرعوية الحالية لمحافظة أسيوط التي بدأها اليوم.

وكان في استقباله مجمع راهبات الدير بالألحان والشموع والورود، حيث صلى قداسة البابا صلاة الشكر، ثم ألقى كلمة روحية تأمل فيها معاني المقطع السابق من الصلاة. وأوضح أن "الوقت يصبح بهيًا حينما نقدسه بالصلاة والتسبيح وقراءة الكتاب المقدس"، مضيفًا أن "السيرة الطاهرة أشبه برائحة طيبة تنتشر وتحفظ الإنسان والكنيسة والبلاد"، مؤكدًا أن "الهدوء سمة للحياة الحقيقية، طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام".

تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرعوية التي يقوم بها قداسة البابا لمحافظة أسيوط، والتي تشمل عددًا من الأديرة والكنائس التابعة لإيبارشياتها.

