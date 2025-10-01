البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من أسيوط

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كاتدرائية الشهيد مار مينا العجائبي بالقوصية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا تواضروس: السيرة النقية والحياة الهادئة طريقنا لإرضاء اسم الله

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "أعطنا وقتًا بهيًّا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس"، موضحًا أن هذه الكلمات الواردة في تحليل صلاة الساعة السادسة من النهار تحمل دعوة إلى النقاء الداخلي والخارجي، والسيرة النقية التي تحفظ الإنسان والكنيسة، والحياة الهادئة المملوءة بالسلام، وهي جميعها وسائل لإرضاء اسم الله القدوس.

جاء ذلك خلال زيارة قداستة البابا تواضروس الثاني لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بصنبو التابع لإيبارشية ديروط وصنبو، ضمن زيارته الرعوية الحالية لمحافظة أسيوط التي بدأها اليوم.

وكان في استقباله مجمع راهبات الدير بالألحان والشموع والورود، حيث صلى قداسة البابا صلاة الشكر، ثم ألقى كلمة روحية تأمل فيها معاني المقطع السابق من الصلاة. وأوضح أن "الوقت يصبح بهيًا حينما نقدسه بالصلاة والتسبيح وقراءة الكتاب المقدس"، مضيفًا أن "السيرة الطاهرة أشبه برائحة طيبة تنتشر وتحفظ الإنسان والكنيسة والبلاد"، مؤكدًا أن "الهدوء سمة للحياة الحقيقية، طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام".

تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرعوية التي يقوم بها قداسة البابا لمحافظة أسيوط، والتي تشمل عددًا من الأديرة والكنائس التابعة لإيبارشياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.