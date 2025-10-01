الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

شرطة ميونخ تغلق منطقة مهرجان أكتوبر مؤقتا بعد تهديد بوجود متفجرات

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

قررت شرطة ميونخ بألمانيا، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق منطقة مهرجان أكتوبر بشكل مؤقت بعد تهديد بوجود متفجرات، وذلك وفقا لرويترز.

 

ألمانيا تعتقل 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لحركة حماس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المدعون الفيدراليون الألمان عن اعتقال ثلاثة أشخاص في العاصمة الألمانية برلين، يشتبه في انتمائهم لحركة حماس.

بحسب بيان النيابة، فإن الموقوفين يُشتبه في أنهم كانوا بصدد التحضير لأعمال عنف خطيرة داخل ألمانيا، ما دفع السلطات للتحرك الفوري.

 

التشديدات الألمانية ضد الجماعات المصنفة كإرهابية

تأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الإجراءات الأمنية في ألمانيا ضد أي أنشطة مرتبطة بالجماعات المصنفة إرهابية، خصوصًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

لم يكشف المدعون بعد عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأعمال التي كان يجري التحضير لها، بينما يُتوقع أن يُعرض المتهمون على القضاء للنظر في إجراءات الحبس الاحتياطي والتحقيقات الموسعة.

