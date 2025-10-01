تخصيص ورش حرفية ووحدات تجارية بنظام حق الانتفاع في حدائق أكتوبر

عقد جهاز مدينة حدائق أكتوبر ظهر اليوم جلسة المزاد العلني لحق استغلال ٢٨ ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين ١٣م وحتى ٢٩ مترا، و٥ محال تجارية بمساحات ١٣م وحتى ٢٧م بسويقة منطقة الأولى بالرعاية وبنظام حق الانتفاع لمدة ٥ سنوات.

بدأ المزاد بحضور كبير من المتزايدين واللجنة القضائية المشرفة على المزاد تحت إشراف المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة، ونوه مدير الجلسة على الحضور من المتزايدين أنه في حالة الرسو على الراسي عليه مزاد الورشة أو المحل أن يقوم بسداد ١١.٥ % تأمين عن أول ٣ سنوات من قيمة حق الانتفاع السنوي خلال ٣ أيام من عقد المزاد أو يخصم منه قيمة التأمين وما تم دفعه خلال الجلسة ويعاد عقد المزاد على العين المخصصة له بالمزاد على نفقته في مزاد آخر.

وألقى المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة، كلمة ترحيب بالحضور ضيوف المزاد، مؤكدا أن المنطقة المطروح بها الورش والمحال منطقة واعدة وأنها تتغير وسيقام فيها أكبر منطقة حرفية يجري تخطيطها الآن في المدينة.

وأضاف: المكان بيتغير بسرعة و"إللي مش هيلحق ياخد ورشة ولا محل هيندم على الفرصة"؛ لأننا بنقضي على كل الورش والأنشطة المخالفة وتغيير الأنشطة بالمدينة، "وإللي عايز يشتغل صح دي فرصته المشروعة في مكان مخصص لهذه الأنشطة".

ومع بدء المزاد زايد الحضور من أجل الفوز بحق انتفاع الورش وتراوح حق الانتفاع السنوي من ٧٦ ألف إلى ١٦٣ ألف قيمة الانتفاع السنوي عن الورشة الواحدة.

بعدها انتقل مدير جلسة المزاد إلى المزايدة على ٥ محال تجارية، لتنقضي جلسة اليوم ويستكمل غدا مزاد باقي الورش والمحال التجارية.

