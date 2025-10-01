بعد رفضه عرض الأهلي، مدرب بنفيكا السابق يقترب من تدريب ناد خليجي

اقترب برونو لاج مدرب نادي بنفيكا السابق، من تدريب أحد الأندية العربية، بعد رفضه عرضا لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ودخل الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع لاج، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، بعد حدوث خلاف على مدة العقد والراتب والشرط الجزائي.

وأشارت صحيفة "أبولا"، إلى أن نادي السد قد دخل في محادثات مكثفة للتعاقد مع لاج خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التواصل بين الطرفين بدايًة من أمس الثلاثاء، لتولي قيادة الفريق القطري الذي يعاني من سوء نتائج ولم يحقق أي انتصار خلال شهر سبتمبر الماضي.

أوضحت الصحيفة، أن الفريق القطري يفكر بشكل جدي في إقالة المدرب فيليكس سانشيز وتعيين بديل له، وأن الأقرب هو برونو لاج.

وأضافت أن لاج بخلاف السد تلقى عرضين من قبل الأهلي وآخر من روسيا، لكن كلا العرضين لم يرضيا طلبات المدرب البرتغالي.

ويحتل السد المركز السابع في ترتيب الدوري القطري، مما دفع الفريق للتفاوض مع لاج ومحاولة التعاقد معه.

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

فيما قال مصدر داخل النادي الأهلي أن المدرب الهولندي لانجيلير، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي، يصل إلى القاهرة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لبدء مهمته رسميا داخل القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يبدأ لانجيلير عمله مباشرة مع فرق قطاع الناشئين بالأهلي خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة النادي لتطوير قطاع الناشئين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك أول أمس بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض 5 مواجهات خلال شهر أكتوبر، حيث ينتظر الأحمر مباريات قوية علي صعيد الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في أكتوبر على النحو التالي:

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (ذهاب ببوروندي) أحد أيام 17، 18، 19 أكتوبر.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

الأهلي ضد إيجل نوار (الإياب بالقاهرة) أحد أيام 24، 25، 26 أكتوبر.

الأهلي ضد بتروجيت ـ الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساء.

