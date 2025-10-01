الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بينها تمثال جنائزي بـ 6 ملايين دولار، أمريكا تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة

الاثار المصرية المهربة،
الاثار المصرية المهربة، فيتو

أعلنت شبكة فوكس نيوز أنّ حكومة الولايات المتحدة صادرت 14 قطعة أثرية مصرية خرجت من مصر بطريقة غير قانونية، وذلك وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ماريلاند.

أبرز القطع الأثرية المصرية المضبوطة

ومن بين المضبوطات تمثال جنائزي من الحجر الجيري يعود إلى عصر الدولة القديمة، قدّرت قيمته بحوالي 6 ملايين دولار، إلى جانب تمائم وتماثيل حجرية ومزهرية نادرة.

آلية تهريب الآثار المصرية للولايات المتحدة

أوضحت السلطات أنّ عملية تهريب الاثار المصرية جرت بين أغسطس 2020 وأبريل 2021، حيث استُخدمت أوراق شحن مضللة تصف الآثار على أنها مجرد "ديكورات منزلية" أو "تماثيل حجرية للحدائق".

 

أماكن ضبط الآثار المصرية في أمريكا 

تم ضبط القطع الأثرية عبر عمليات أمنية نفذها ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في عدة مطارات دولية، من بينها أنكوريج وسينسيناتي ومدينة نيويورك.

