بينها تمثال جنائزي بـ 6 ملايين دولار، أمريكا تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة

أعلنت شبكة فوكس نيوز أنّ حكومة الولايات المتحدة صادرت 14 قطعة أثرية مصرية خرجت من مصر بطريقة غير قانونية، وذلك وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ماريلاند.

أبرز القطع الأثرية المصرية المضبوطة

ومن بين المضبوطات تمثال جنائزي من الحجر الجيري يعود إلى عصر الدولة القديمة، قدّرت قيمته بحوالي 6 ملايين دولار، إلى جانب تمائم وتماثيل حجرية ومزهرية نادرة.

آلية تهريب الآثار المصرية للولايات المتحدة

أوضحت السلطات أنّ عملية تهريب الاثار المصرية جرت بين أغسطس 2020 وأبريل 2021، حيث استُخدمت أوراق شحن مضللة تصف الآثار على أنها مجرد "ديكورات منزلية" أو "تماثيل حجرية للحدائق".

أماكن ضبط الآثار المصرية في أمريكا

تم ضبط القطع الأثرية عبر عمليات أمنية نفذها ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في عدة مطارات دولية، من بينها أنكوريج وسينسيناتي ومدينة نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.