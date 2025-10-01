الأربعاء 01 أكتوبر 2025
استشاري أطفال للأهالي: متلازمة الفم واليد والقدم ليست خطيرة

أثار إعلان محافظة الجيزة أمس عن ظهور 4 حالات فى مدرسة بالمريوطية مصابة بفيروس HFMD  القلق بين الأمهات خوفا من أن ينتشر الفيروس.

وفيروس HFMD يعرف بفيروس متلازمة اليد والقدم والفم من الفيروسات التى تشبه الجديري المائى فى أعراضها وينتشر بين الأطفال.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه لا داعى للقلق من ظهور حالات مصابة بفيروس HFMD  فهو أمر طبيعى وليس بجديد بالفيروس موجود منذ القدم ويصاب بها الصغرى عادة ينتشر بين الأطفال الأقل من 5 سنوات ويمكن أن يصاب به الطفل الأكبر من هذا العمر أيضا وهو غير خطير.

أعراض فيروس HFMD 

وأضاف شبيب، أن فيروس HFMD يعرف بمتلازمة اليد والقدم والفم أو كوكساكى وهو مرض ليس بجديد ويشبه فى أعراضه الجديرى المائى والهربس، ومن أعراض فيروس HFMD:-

  • قرح فى الفم
  • طفح جلدي باليد والقدم
  • ارتفاع درجة حرارة الطفل
  • الشعور بالتعب والهمدان
الفرق بين فيروس HFMD والجديرى المائى 

وتابع، أن الطفح الجلدي فى فيروس HFMD عبارة عن حبوب بها ماء مثل الجديري المائى ولكن يختلف فى أن فيروس HFMD يكون الطفح باليد والقدم والفم بينما الجديري المائى يظهر الطفح به فى البطن الصدر، والطبيب وحده هو الذى يستطيع تشخيص فيروس HFMD لأنه يمكن أن تشخص الأم بشكل خاطيء وتعتقد أنه جديري مائى أو هربس.

علاج فيروس HFMD 

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، أن متلازمة اليد والقدم والفم عدوى فيروسية وبالتالى لا تحتاج مضاد حيوي فقط تحتاج خوافض حرارة ومضاد حساسية وذلك تحت إشراف طبى وبعد التشخيص وممنوع تمام أن تعطى الأم دواء للطفل بدون استشارة طبية.

وأضاف استشارى الأطفال، أن الأعراض تختلف. سريعا خلال 5 ايام إلى أسبوع ولكنه شديد العدوى وتستمر العدوى اسبوعين حيث يمكن أن تكون الأعراض اختفت على الطفل ولكنه مازال مصدر العدوى لذا يجب الحذر وعزل الطفل لحين شفاءه تماما حتى لا يتسبب فى انتقال العدوى لاشقائه.

الطعام المناسب لمرضى فيروس HFMD 

وتابع، أنه بجانب راحة الطفل والأدوية التى وصفها الطبيب للعلاج، يجب تقديم التغذية السليمة للطفل وعادة تكون سوائل لصعوبة البلع لأن بسبب تقرحات الفم يصعب على الطفل البلع وتناول الطعام لذا يجب تعويضه بالسوائل الدافئة والعصائر والشوربة والزبادى للحفاظ على مناعته وسرعة شفاءه.

بعد إصابة عدد من الطلاب بالجيزة، هل التعقيم كاف بالمدارس لمواجهة فيروس HFMD

بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة المريوطية، المراحل الأربع لتطور مرض اليد والقدم والفم (HFMD)

