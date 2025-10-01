طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

حقق الطالب أحمد جمعة شعبان من مدرسة أباظة قبلي للتعليم المجتمعي التابعة لإدارة سنورس التعليمية بالفيوم، المركز الأول عالميًا في مسابقة ألبرتو كوتو للحساب الذهني، بعد أن تمكن من حل 150 مسألة رياضيات ذهنية في زمن قياسي بلغ 11.02 دقيقة ومدة المسابقة 15 دقيقة، وقد شارك في المسابقة 1000 طالب من 17 دولة.

تكريم الطالب الفائز

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه كرم الطالب، بحضور الدكتورة فاطمة عز الدين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي والمشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم، ورشا يوسف، وكيل المديرية، ويعكس هذا الإنجاز تميز طلاب التعليم المجتمعي بمحافظة الفيوم، ويُبرز قدراتهم الإبداعية والعقلية المذهلة، وكان قد تقدم فى المسابقة 500 طالب من 10 محافظات، منهم 25 طالبا تم تصعيدهم للمشاركة الدولية، وحصل خمس طلاب منهم على مركز أول على مستوى العالم فى المستويات المختلفة.

ما هي مسابقة ألبرتوكوتو؟

يذكر أن مسابقة ألبرتوكوتو للرياضيات الذهنية، تضم ألف مشارك من مصر، سوريا، الجزائر، اليمن، المغرب، السعودية، ليبيا، الإمارات، المكسيك، ماليزيا، نيبال، بنجلاديش، تايلاند، نيبال، باكستان، نيجيريا، تنزانيا، وتشمل المسابقة 3 فئات عمرية من 4 إلى 16 عامًا، ويتم التقييم بإجراء 38 امتحانًا مختلفًا فى الرياضيات الذهنية للطلاب من جميع أنحاء العالم.

وقد بدأ الموسم السابع منذ شهر يونيو 2025 ويستمر حتى نهاية العام، ويمكن للطلاب التدريب على المنصة حتى بعد انتهاء الأولمبياد.

